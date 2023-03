Sir Roger Moores Sohn: "Nur ein Mann kann 007 spielen"

HQ

Sir Roger Moore ist einer der wenigen Glücklichen, die den beliebtesten Spion der Welt, James Bond, porträtieren konnten. Eine Figur, mit der das Studio und die Drehbuchautoren zunehmend gerungen haben und die sie oft zu adaptieren versuchten, was auch zu einer langen und langwierigen Diskussion darüber führte, wer eigentlich die Verantwortung für die Rolle übernehmen sollte, nachdem Daniel Craig seine Walther PPK offiziell ins Regal gestellt hat und sich anderen Dingen zugewandt hat.

In Keine Zeit zu sterben übernahm Lashana Lynch vorübergehend den Codenamen in ihrer Rolle als Nomi und es wurde viel über eine Frau als nächsten James Bond geredet. Etwas, das Sir Roger Moores Sohn jetzt öffentlich kritisiert hat. In einem Interview mit The Express äußerte sich Geoffrey Moore verwirrt über Lashana Lychs vorübergehende Rolle als 007 und deutete auch an, dass es mit einer Frau in der Rolle nicht dasselbe wäre.

"Nun, dann ist es nicht mehr James Bond. Ich meine, sie könnte 006, 008 oder 009 sein, mit einem weiblichen Bond, es wäre "nicht dasselbe", weil "es der Bond des Autors Sir Ian Fleming ist. Es ist ein Kerl."

Geoffrey sagte jedoch auch, dass er kein Problem mit einem Spin-off mit einer Frau in der Hauptrolle habe, und wies darauf hin, dass zum Beispiel Charlize Theron in Atomic Blonde brillant war.

"Frauen können es sicherlich durchziehen und sicherlich die Kampfsequenzen machen, vielleicht wird es ein 'Von den Filmemachern von James Bond kommt Jane oder Jemima Bond' oder was auch immer" geben.

Die Hauptproduzentin der James-Bond-Filme, Barbara Broccoli, hat ebenfalls darauf bestanden, dass Bond in Zukunft ein Mann sein sollte, erwähnte aber auch, dass es noch ein bisschen früh ist, um zu viel zu spekulieren. Zumal sie weder ein Drehbuch haben, noch ein direktes Casting gestartet haben.

Könntest du dir ein Spin-off vorstellen, ähnlich dem, was Geoffrey Moore beschreibt, oder würdest du mit einer Frau in der Rolle von James Bond zufrieden sein?