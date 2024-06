Sir Ian McKellen nach Bühnensturz während eines Londoner Theaterstücks ins Krankenhaus eingeliefert

HQ

Ich will nicht altersdiskriminierend sein, aber es ist ziemlich besorgniserregend, wenn wir sehen, wie ein geliebter Star in seinen letzten Jahren etwas so Einfaches wie einen Sturz erleidet. Sir Ian McKellen ist jetzt 85 Jahre alt, also kein Frühlingshuhn, und wenn man hört, dass er gestern Abend während eines Theaterstücks in London von einer Bühne gefallen ist, ist es schwer, nicht ein bisschen besorgt zu sein.

Glücklicherweise war schnell ein medizinisches Team zur Stelle und McKellen wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Stück, in dem er auftrat, Player Kings, wurde abgesagt. Mediziner glauben, dass McKellen sich schnell und vollständig erholen würde, wobei ein Sprecher des Noël Coward Theaters der BBC sagte: "Ian ist guter Dinge."

McKellen wird am Mittwoch für eine weitere Aufführung des Stücks wieder auf der Bühne stehen. Er war in eine Kampfszene verwickelt, als er von der Vorderseite der Bühne fiel und den Halt zu verlieren schien. Berichten zufolge waren zwei Ärzte im Publikum anwesend und halfen, sobald klar war, dass etwas nicht stimmte.

