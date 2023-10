Sir Ian McKellen hätte Sir Patrick Stewart fast davon abgehalten, Jean-Luc Picard zu sein

Wenn Sie an Star Trek denken, kommen Ihnen wahrscheinlich drei Personen in den Sinn. William Shatner, Leonard Nimoy und Sir Patrick Stewart. Stewart war in seiner Rolle als Captain-Jean Luc Picard so ikonisch, dass er eine ganze Generation von Star Trek-Fans prägte.

Laut seinen neuen Memoiren (danke, GamesRadar) hätte er die Rolle jedoch fast abgelehnt. Oder sein langjähriger Freund Sir Ian McKellen versuchte, ihn dazu zu bringen.

"Als ich ihm sagte, dass ich den Vertrag unterschreiben würde, hat er mich fast körperlich daran gehindert." Stewart schrieb. ›Nein!‹ sagte er. "Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Sie haben zu viel wichtige Theaterarbeit zu erledigen. Das kann man nicht wegwerfen, um Fernsehen zu machen. Das geht nicht. Nein!« "

Es gibt nur wenige Menschen, besonders in Bezug auf die Schauspielerei, deren Rat ich mehr vertraue als dem von Ian", fuhr Stewart fort. "Aber dieses Mal musste ich ihm sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das Theater in mein Leben zurückkehren würde, wenn ich dazu bereit wäre, während ein Angebot für die Hauptrolle in einer amerikanischen Fernsehserie vielleicht nie wieder kommen würde."

Natürlich scheint es das Beste zu sein, dass Stewart die Rolle übernommen hat, aber wer hätte ihn Ihrer Meinung nach ersetzen können, wenn er sie abgelehnt hätte?