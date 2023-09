Sir Ian McKellan hat keine Pläne, in den Ruhestand zu gehen

HQ

Er ist 84 Jahre alt, der grauhaarige Sir Ian McKellan, den wir alle aus seinen Rollen als Gandalf in Peter Jacksons Der Herr der Ringe, Magneto in X-Men oder als fieser alter Mann in Apt Pupil kennen und lieben. Aber trotz seines Alters hat der Schauspieler überhaupt nicht vor, seinen Hut an den Nagel zu hängen, und in einem kürzlichen Interview mit Variety machte er die folgenden Kommentare:

"Sich zurückziehen, um was zu tun?"

"Ich war noch nie arbeitslos, aber ich bin mir bewusst, dass mir jeden Moment etwas passieren könnte, das mich daran hindern könnte, jemals wieder zu arbeiten. Aber solange die Knie halten und die Erinnerung intakt bleibt, warum sollte ich nicht weitermachen? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich jetzt ziemlich gut in dieser Schauspielerei bin."

Und man kann es ihm nicht verübeln, es ist schön, dass er auch im hohen Alter etwas zu tun hat, das sein Gedächtnis frisch hält. Besser sowieso, als in einer Villa oder einem Altersheim zu verrotten. Oder was sagst du?

Glaubst du, dass Herr McKellan das Richtige tut, und wie denkst du über den Ruhestand, freust du dich darauf oder möchtest du so lange wie möglich arbeiten?