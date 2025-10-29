Sir Ian Livingstone über die Anfänge der Fighting Fantasy-Spielbücher: "Es kam uns nie in den Sinn, keine Würfel zu haben"

HQ

Es gibt nur wenige Persönlichkeiten in der heutigen Welt der Popkultur und Unterhaltung, die in verschiedenen Bereichen so erfolgreich waren wie Sir Ian Livingstone. Mitbegründer von Games Workshop, dem Wargaming-Giganten, der unter anderem Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 besitzt, Entdecker von Lara Croft und Tomb Raider in den Anfängen, der in den 1990er Jahren Eigentümer und CEO von Eidos wurde, und Autor zahlreicher Fantasy-Romane und Spielbücher bei der Fighting Fantasy-Serie, die auch heute noch aktiv ist.

Über all dies und mehr sprach Livingstone während seiner Teilnahme an der San Diego Comic-Con in Málaga, wo er sein eigenes Panel hatte, das von unserem Redakteurskollegen David Caballero moderiert wurde. Nach diesem Gespräch mit den Teilnehmern gab uns Sir Ian ein persönlicheres Interview, das Sie sich in voller Länge und mit Untertiteln unten ansehen können.

Inzwischen hat Livingstone seine Zeit in Videospielen und Games Workshop weit hinter sich gelassen und widmet sich nun ganz dem Schreiben. Und was seine Karriere und seinen Beitrag zum Medium anbelangt, so konnten wir nicht anders, als ihn nach den Anfängen der produktiven Fighting Fantasy-Serie zu fragen, die als Weiterentwicklung seiner eigenen D&D-Spiele geboren wurde, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen, das zwar las, aber nicht spielte, und das Würfel benutzen musste, wenn es das Buch zu Ende lesen wollte. Das Konzept war damals bahnbrechend (und ist es immer noch), und Livingstone erklärt es so. "Wir spielen Dungeons & Dragons seit sieben Jahren und wollten ein Rollenspielerlebnis haben, also kam es uns nie in den Sinn, keine Würfel zu haben. Wir wollten die Schwierigkeiten, die ein Multiplayer-Rollenspiel mit sich bringt, durch ein Einzelspieler-Erlebnis beseitigen, bei dem der Game Master durch das Buch ersetzt wird."

"Alle Bücher sind eine passive Erfahrung, in der man die Abenteuer eines anderen liest, aber wir wollten, dass unsere Fighting Fantasy-Spielbücher Bücher sind, in denen du, der Leser, der Held bist, also habe ich sie durch ihre Wahl gestärkt (...) Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, das Buch zu lesen, das in einer Fantasiewelt voller Monster und Magie spielt, aber nur einen wahren Weg, es zu beenden. Und die Würfel sorgen für die Spannung und Spannung wie in einem Rollenspiel."

"Also navigierst du durch das Abenteuer, triffst die Entscheidungen, hoffentlich die richtigen. Meine Aufgabe ist es, dich in den Tod zu bringen, weil ich dich natürlich scheitern sehen will und du denkst: 'Ah, ich werde es noch einmal versuchen'. Und die Würfel fügen das Element des Glücks und der Spannung hinzu."

Sir Ian Livingstones nächstes Buch: "Viele Leute wollen zurück nach Port Blacksand"

Obwohl er nicht mehr so schnell schreibt wie früher, hält Livingstone die Fighting Fantasy-Reihe am Leben und nutzt seine Ferien, um Notizen für seine nächsten literarischen Abenteuer zusammenzustellen. Im Jahr 2024 veröffentlichte er The Dungeon on Blood Island, aber er hat bereits eine Vorstellung davon, wohin er mit seinen Lesern gehen wird: "Viele Leute wollen zurück nach Port Blacksand. Die Stadt der Diebe ist eine sehr beliebte Wahl, also denke ich, dass wir in Port Blacksand anfangen könnten, weil es ein schrecklicher Ort von Piraten, Vagabunden und Dieben ist, und sie alle versuchen, dich zur Strecke zu bringen."

Die Kulisse wird wahrscheinlich ziemlich dschungelartig sein, sagte Livingstone, "denn ich war gerade im Urlaub in Kambodscha und habe all diese erstaunlichen Tempel gesehen, die irgendwie von Bäumen umgeben sind. Und ich war ziemlich inspiriert, so wie ich es bei Death Trap Dungeon war. Das war nach einem Wanderurlaub im Norden Thailands. Es gab viele Elemente davon. Und deshalb versuche ich, überall, wo ich hingehe, Notizen zu machen. Denkt also daran: den Dschungel, den Tempel und Port Blacksand."

