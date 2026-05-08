Sir David Attenborough erhält "überwältigende" Geburtstagsbotschaften, als er 100 Jahre alt wird

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Sir David Attenborough wird heute 100 Jahre alt. Geboren am 8. Mai 1926, hat er eine Rundfunkkarriere, die sich über die 1940er Jahre erstreckt, und hat sie genutzt, um Millionen und Abermillionen von Menschen auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, unsere Tierwelt zu schützen.

Attenboroughs Stimme ist so bekannt und beliebt, dass es mehrere YouTube-Kanäle gibt, die versuchen, sie zu kopieren, um mit KI schnell Geld zu verdienen. Es gibt jedoch keinen Charme, der Attenboroughs eigenen Töne vergleicht, und wir freuen uns, sie nach so vielen Jahrzehnten unglaublicher, zum Nachdenker anregender Dokumentationen immer noch genießen zu können.

Attenboroughs Arbeit wird weltweit gefeiert, und BBC Earth veranstaltet einen Marathon ausgewählter Titel anlässlich seines 100. Geburtstags. Laut einer Pressemitteilung gehören zu diesen Titeln:





Attenborough und der Meeresdrache



Attenborough bei 90



Attenborough im Paradies



Attenboroughs Paradiesvögel



David Attenboroughs natürliche Kuriositäten



Große Naturwunder der Welt



Leben im Unterholz



Leben auf Sendung: David Attenboroughs 50 Jahre im Fernsehen



Verlorene Götter der Osterinsel



Natürliche Welt: Attenboroughs Arche



Naturwelt: Attenboroughs Wunder der Eier



Natürliche Welt: Schweifer – Die Kunst der Verführung



Naturwelt: Der Kampf um die Rettung des Tigers



Naturwelt: Attenboroughs große Vögel



Naturwelt: Leoparden angeln



Naturwelt: Galapagos – Inseln des Wandels



Naturwelt: Berglöwen – Leben am Rand



Natürliche Welt: Schuppentiere – Das meistgesuchte Tier der Welt



Das Leben der Säugetiere



Das Lied der Erde



Wildtier-Spezial: Elefanten – Spion in der Herde



Wildtier-Spezial: Gorillas – Auf der Spur des King Kong



Wildtier-Spezial: Grizzly – Der Unternehmer der Natur



Wildtier-Spezial: Löwen – Spion in der Höhle



Wildtier-Spezial: Schlange – Durch die Augen der Schlange



Wildtier-Spezial: Smart Sharks – Schwimmen mit Roboshark



Zoo Quest in Farbe (2016)



Diese Titel werden am 8. Mai auf dem BBC Earth-Kanal sowie für den Rest des Monats jeden Donnerstag und Freitag gestreamt. Attenborough selbst hat eine Botschaft (über die BBC) gesendet, in der er sagt, dass er von den Botschaften und der Unterstützung, die er erhalten hat, überwältigt ist.

"Ich hatte eigentlich gedacht, meinen 100. Geburtstag still zu feiern, aber es scheint, dass viele von euch andere Pläne hatten. Ich war völlig überwältigt von Geburtstagsgrüßen, von Vorschulgruppen über Bewohner von Pflegeheimen bis hin zu unzähligen Einzelpersonen und Familien jeden Alters. Ich kann einfach nicht jedem von Ihnen einzeln antworten, aber ich möchte Ihnen allen von Herzen für Ihre freundlichen Nachrichten von Herzen danken und allen von Ihnen, die eigene lokale Veranstaltungen geplant haben, wünschen: Habt einen sehr schönen Tag", sagte er.

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, Sir David, und danke für all Ihre Arbeit.