Sintopia verleiht den sieben Todsünden eine moderne Wendung

Auf den ersten Blick scheinen Götterspiele der Vergangenheit anzugehören. Spiele wie Black & White gibt es nicht allzu oft, aber die Entwickler hinter dem kommenden Sintopia wollen diesen Simulatorstil in die heutige Zeit bringen, und zwar in mehr als einer Hinsicht.

Im Gespräch mit Creative Director Eric Le Ru auf der Gamescom haben wir uns gefragt, welche Art von Sünden die Spieler in Sintopia erwarten können. Sie werden keine rätselhaften Gefühle oder Ideen sein, sondern physische, dämonische Formen annehmen. "Die Dämonen sind Wesen, die für uns eine Art Gefäß sind, um die reale Welt zu verspotten und jeden zu trollen", sagte er. "Da hast du zum Beispiel Succubus, das ist ein OnlyFans-Mädchen. Ihr habt einen Wrath Demon, der eine Art Balrog aus Der Herr der Ringe ist, gemischt mit einem wütenden Spieler, also werden vielleicht einige von euch, wenn ihr das Spiel spielt und verliert, sich in einen Wrath Demon verwandeln. Der gefräßige Dämon ist ein Uber-Fahrer, der alles für sich behielt.

So etwas kann im Spiel Spaß machen, ja."

Wenn du Sintopia spielst, musst du dich möglicherweise gegen diese dämonischen Avatare der Sünde verteidigen, wenn sie versuchen, deine Siedlung zu übernehmen. "Sie sind meistens wie Mini-Bosse, die Armeen beschwören, um den Humus zu vernichten. Aber später im Spiel wirst du in der Lage sein, sie zu nutzen, um sie wie Pokemons zu fangen und sie in der Hölle einzusetzen, denn schließlich bist du der Meister der Hölle, also sollten Dämonen mit dir zusammenarbeiten ", erklärte Le Ru.

Schaut euch unser vollständiges Interview an, um mehr über Sintopia zu erfahren, und haltet Ausschau nach dem Spiel, wenn es nächstes Jahr erscheint.