Sinoalice startet im Juli mit dickem Nier-Crossover

Der Nier- und Drakengard-Entwickler Yoko Taro hat sich mit seinen Spielen einen Namen bei Fans japanischer Spiele mit bewegenden Geschichten und außergewöhnlichen Akteuren gemacht. Sein nächstes Projekt heißt Sinoalice und es erscheint am 1. Juli auf iOS- und Android-Geräten. Wir haben heute erfahren, dass Square Enix zwei große Crossover-Events für den Titel plant, die beide auf der super erfolgreichen Nier-Serie basieren.

Am 16. Juli, also knapp zwei Wochen nach dem Start, werden die Androiden 2B und 9S versuchen, die Opernsängerin Simone aus dem Vergnügungspark von Nier: Automata in der Welt von Sinoalice zu bezwingen. Am 6. August gibt es ein Crossover-Event mit dem ersten Nier: Replicant/Gestalt, das ebenfalls sehr spannend ist. Bei dieser Gelegenheit werden der junge Nier, Kaine und der arme Emil zeitlich begrenzte Charakterklassen in das Handyspiel einbringen und eine originale Geschichte aus der Feder Yoko Taros erzählen, heißt es in der Pressemitteilung Ach, Devola und Popola werden wohl ebenfalls eine Rolle spielen...