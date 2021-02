Sinnoh-Starter erinnern an Pokémon-Tag

You're watching Werben

Es fühlt sich aktuell fast so an, als hätte sich das Internet bereits darauf geeinigt, dass uns The Pokémon Company am kommenden Wochenende Remakes von Pokémon Diamant Edition/Perl Edition vorstellen wird. Bislang wurde lediglich bestätigt, dass am 27. Februar ein Konzert anlässlich des 25. Jahrestags der ersten Pokémon-Spiele Rot und Grün (bei uns Rote Edition/Blaue Edition) stattfinden wird. Ein Blick auf den offiziellen Twitter-Account der Pokémon-Reihe scheint den hoffenden Fans zuzustimmen, denn dort erinnert ein interessanter Teaser an die bevorstehende Veranstaltung.

Im Beitrag sind die drei Starter-Pokémon der Sinnoh-Region zu finden, mit denen wir in der vierten Pokémon-Generation (Pokémon Diamant Edition/Perl Edition) zum Pokémon-Champion geworden sind: Chelast, Panflam und Plinfa. Der explizite Bezug auf die Sinnoh-Region ist in diesem Kontext sicherlich nicht wahllos gewählt, ein solcher Teaser ist aber natürlich noch keine konkrete Bestätigung für Remakes, die sich angeblich in Entwicklung befinden sollen. Die spezielle Formulierung im Beitrag hat entsprechende Diskussionen übrigens in die Richtung Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli! geschoben, was wir einfach mal so stehen lassen wollen.