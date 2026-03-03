Sinners, Weapons, Get Out und mehr werden im ersten Trailer von Scary Movie 6 parodiert

Die Horror-Komödien-Parodie-Serie der Wayans-Brüder ist offiziell zurück, und Fans der Scary-Movie-Reihe können sich auf frische Parodien der gruseligsten Filme der letzten Jahre freuen. Sinners, Weapons, M3GAN, The Substance, Smile und natürlich Klassiker wie Scream sind alle im Trailer von Scary Movie 6 zu sehen.

Es ist schwer, eine Gesamtgeschichte in Scary Movie 6 zu erfassen, aber bei so vielen Witzen braucht man eigentlich keine Geschichte, die alles zusammenhält. Ein Serienmörder ist auf freiem Fuß, Cindy und Brenda treffen sich wieder, obwohl erstere nun offiziell rassistisch ist, und Marlon und Shawn Wayans veranstalten eine Halloween-Party, an die wir uns sicher erinnern werden.

Oh, es gibt auch einen Kai Cenat-Cameo. Scary Movie 6 erscheint am 12. Juni 2026 in den USA, und falls er gut läuft, haben die Wayans uns versichert, dass dies nicht das Ende ihrer Parodie-Filme sein wird.