Sinners startet mit über 60 Millionen US-Dollar an den Kinokassen und übertrifft weltweit 700 Millionen USA Minecraft Movie -Dollar

HQ

Das Osterwochenende ist in der Regel eine entscheidende Zeit im Veröffentlichungskalender für Filme, da die Weihnachtszeit und das noch unberechenbare Frühlingswetter genutzt werden, sodass ein Kinobesuch eine gute Option zu sein scheint. Und nach den neuesten US-Kassenzahlen muss es dem Publikum genauso ergangen sein.

Der in der vergangenen Woche erschienene Film Sinners, der übernatürliche Horrorfilm unter der Regie von Ryan Coogler und mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle, hat es geschafft, eine große Anzahl von Kinobesuchern in die Kinos zu locken und weltweit 61 Millionen Dollar einzuspielen. Besonders gut ist die Zahl an den amerikanischen Kinokassen, wo laut Variety 45,6 Millionen der Gesamteinspielergebnisse aus Kinos in den USA und Kanada stammen.

Der andere große Anziehungspunkt für die Kinos ist weiterhin A Minecraft Movie, der weitere 59 Millionen US-Dollar eingespielt hat, so dass sich die Gesamteinnahmen an den Kinokassen auf 720 Millionen US-Dollar belaufen. Es scheint nicht weit hergeholt zu glauben, dass die Videospieladaption mit Jack Black und Jason Momoa in den Hauptrollen den Milliarden-Dollar-Meilenstein erreichen könnte, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Mundpropaganda und Szenen von Menschen, die eine tolle Zeit auf ihren Sitzen haben, uns optimistisch erscheinen lassen.

Waren Sie an diesem Osterwochenende im Kino?