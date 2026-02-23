Sinners, eine Schlacht nach der anderen, und ich schwöre, gewinne groß bei den BAFTAs

HQ

Gestern Abend fanden die British Academy of Film and Television Awards (BAFTAs) statt, und obwohl es wie ein Ein-Pferde-Rennen wirkte, da One Battle After Another eine Reihe von Nominierungen erhielt, gab es auch einige andere große Namen im Filmkatalog von 2025, die Anerkennung erhielten.

Paul Thomas Andersons modernes Epos gewann die Preise für Bester Film, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Nebendarsteller für Sean Penn und Kameraarbeit. Keine schlechte Ausbeute, und kein einzelner Film war an diesem Abend besser. Sinners schrieb bei den BAFTAs Geschichte und holte vier Auszeichnungen: die meisten für einen Film stammen von einem schwarzen Regisseur bei der Preisverleihung. Wunmi Mosaku gewann den Preis für die beste Nebendarstellerin, Michael P. Shawver für den Schnitt, Ludwig Göransson erhielt einen Preis für die Originalmusik und Ryan Coogler erhielt einen BAFTA für das beste Originaldrehbuch.

Weitere bedeutende Auszeichnungen sind Hamnet, das Jessie Buckley einen Preis als beste Hauptdarstellerin und den Preis für den besten britischen Film einbrachte, sowie I Swear, bei dem Schauspieler Robert Aramayo den Preis für den besten Hauptdarsteller und eine weitere Nominierung für die beste Besetzung erhielt. Aramayos Sieg mag die gesamte Filmwelt schockiert haben, aber diejenigen, die den Film gesehen haben, loben seine Leistung stark.

Der größte Verlierer des Abends war Marty Supreme, der sich die meisten BAFTA-Niederlagen in der Geschichte teilt, nachdem er bei der Zeremonie absolut nichts mit nach Hause genommen hatte. Wenn Sie die vollständige Gewinnerliste sehen und sehen möchten, ob Ihr Lieblingsfilm Gold mit nach Hause genommen hat, finden Sie hier die vollständige Liste von BAFTA.