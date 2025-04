Sinners dominiert weiterhin an den Kinokassen

HQ

Ryan Cooglers Vampirdrama Sinners zeigt keine Anzeichen dafür, dass es an Schwung verliert. Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende in den USA satte 45 Millionen Dollar ein – ein minimaler Rückgang im Vergleich zu seinem Start, was ihn zu einem der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten macht. Dieser Erfolg zementiert sowohl Coogler als auch Michael B. Jordan als zwei der derzeit angesagtesten Namen in Hollywood.

Gleichzeitig sorgte die Wiederveröffentlichung von Revenge of the Sith zum 20-jährigen Jubiläum für eine große Überraschung, indem sie 25,2 Millionen US-Dollar einspielte und damit das Debüt von The Accountant 2 in den Schatten stellte, das mit 24,4 Millionen US-Dollar startete. In der Zwischenzeit ist The Minecraft Movie an den Kinokassen weiterhin ein Riesenerfolg und spielt weltweit beeindruckende 773 Millionen US-Dollar ein.

Haben Sie es dieses Wochenende ins Kino geschafft?