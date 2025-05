HQ

"Sammy!"

Dieser erste Jumpscare, dieser erste Knall im Kino warf mich zurück wie nur wenige Filme und zwang mich zu der Erkenntnis, dass ich mich auf das konzentrieren musste, was vor meinen Augen geschah. Um Sinners zu erleben, Ryan Cooglers neuesten Kassenschlager.

Dass ich ziemlich spät zu Sinners kam, gab mir eine etwas veränderte Perspektive als jemand, der sich das Eröffnungswochenende des Films ansah. Ich war mir des großen Hypes bewusst, der mit diesem Film verbunden war, und befürchtete, dass er ihn ersticken könnte. Komm schon, wie gut kann ein Vampirfilm wirklich sein? Michael B. Jordan, der die ganze Tom Hardy in Legends-Performance spielt, hörte sich lustig an, aber ich bin immer skeptisch, wenn mir über die sozialen Medien und Mundpropaganda zu viel Hype aufgezwungen wird.

Mit Sinners ist der Hype jedoch durchaus gerechtfertigt. Ryan Cooglers Horrorfilm, der im Mississippi der Jim-Crow-Ära spielt und sich um eine Gruppe von Menschen dreht, die versuchen, die Premiere eines neuen Veranstaltungsortes zu genießen, als Vampire alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Feierlichkeiten zu verderben, trieft von den ersten Bildern an vor Geschmack, Originalität und Spannung. Der Film strahlt in jedem Moment, bei jeder Entscheidung ein Gefühl von Sorgfalt und Kreativität aus und lädt dazu ein, genauso darüber nachzudenken, wie Coogler es offensichtlich getan hat. Er hat keine Angst, die Dinge ruhen zu lassen, dich in der Zeit und dem Setting schwelgen zu lassen, die Coogler zum Leben erweckt hat.

Nach einer Einführung, die euch daran erinnert, dass Vampire irgendwann kommen werden, werden wir mit einer Menge Szenen verwöhnt. Wir lernen Sammy kennen, den Sohn eines Predigers, der davon träumt, Bluesmusiker zu werden. Wir lernen auch die Smokestack Twins kennen, Michael B. Jordans Charaktere im Film. Die Zwillinge fühlen sich so etabliert, dass es schwer zu glauben ist, dass sie nicht schon einen Film über sie gedreht haben. Man kann nicht wirklich sagen, dass man sie nicht schon einmal gesehen hat. Smoke, der ältere Bruder, ist ruhiger, rauer als sein charmanter Bruder Stack, aber die Art und Weise, wie Jordan mühelos zwischen den beiden zu wechseln scheint, zwang mich, mich daran zu erinnern, dass es nur ein Schauspieler ist, der die beiden spielt. Jordan hat auch einen fantastischen Job gemacht, indem er ihnen das Gefühl gab, dass Brüder, die vor den Ereignissen des Films viele Leben gelebt hatten, durch alle hindurch an der Hüfte verbunden waren. Es herrscht ein Gefühl echter Liebe, das schwer zu erzeugen sein kann, wenn man bedenkt, dass man die Zwillinge oft auseinander halten muss, um kein Geld für Effekte auszugeben.

Der Rest der Darbietungen in Sinners ist genauso makellos. Miles Caton ist ein angehender Star und kann sich mit schwergewichtigen Schauspielern genauso mühelos messen wie Dominic Sessa in The Holdovers. Hailee Steinfeld ist sehr gut als Stacks verärgerte Geliebte, aber vielleicht hätte ich in der Anfangsphase des Films gerne mehr von ihr gesehen. Wunmi Mosaku ist eine brillante, geerdete Präsenz im Film, die sich ausreichend mit Vampiren auskennt, um sicherzustellen, dass wir nicht auf die Leinwand schreien und unseren Helden sagen, dass sie Knoblauch und Silber verwenden sollen. Delroy Lindo ist als Delta Slim ein Szenendieb, aber der eigentliche Star außerhalb von Jordan ist Jack O'Connell als Remmick, der Anführer der Vampirbedrohung und ein Mann, der an bestimmten Stellen ebenso bedrohlich wie liebenswert sein kann.

Vielleicht ist die erste Hälfte des Films, bevor Remmick beschließt, allen den Abend zu verderben, die beste Hälfte, und wir hätten mehr davon haben können, aber O'Connell ist einfach so gut in dieser Rolle, dass sich der Film ohne ihn etwas leer anfühlen würde. Im weiteren Verlauf von Sinners und wir mitten in das Geschehen geraten, wird jedoch klar, dass Coogler vielleicht mehr abgebissen hat, als er kauen kann. Die Zwillinge erhalten eine gangsterhafte Hintergrundgeschichte, da sie sowohl die irische als auch die italienische Mafia bestohlen haben, was dazu führt, dass sie in Schwierigkeiten geraten, bevor übernatürliche Wesen auftauchen, um ihnen das Blut abzunehmen. Auch der KKK ist präsent und fügt dem Mix eine weitere feindliche Fraktion hinzu. Hinzu kommen ihre Beziehungen zu ihren jeweiligen Liebesinteressen, neben dem ständigen Unterton der ernsthaften Ungleichheit, die in dieser Zeit in Amerika grassierte. Die meiste Zeit jongliert der Film mit all dem, aber man hat das Gefühl, dass Coogler die Idee für zwei, vielleicht drei Filme hatte und sie zu einem verwebte.

In seiner Handlung ist Sinners größtenteils solide, mit Ausnahme einer Szene, in der sich unsere Helden der Vampirbedrohung stellen, in der sich nur Jordan wirklich zu bewegen scheint. Alle anderen stehen still und bekommen gelegentlich Nahaufnahmen, während sie ein Gewehr abfeuern und einen Vampir verwunden, damit Jordan losgehen und den Ganzen erledigen kann. Es gibt eine großartige Szene direkt am Ende des Films, die das weitgehend wieder wettmacht, aber ein paar der Action-Szenen fühlten sich ein wenig flach an.

Sinners ist ein exzellent getakteter, hervorragend gespielter und hervorragend gedrehter Film. Er jongliert viel und schafft es nicht immer, seine vielen Teller am Laufen zu halten, obwohl er neue einführt, aber der Kern des Films ist so fantastisch, dass es schwierig war, mit etwas anderem als einem Lächeln im Gesicht und den Songs des Films in meinem Kopf aus dem Kino zu gehen. Ein brillantes Kinoerlebnis und eine Erinnerung daran, dass Coogler einer der aufregendsten Namen im modernen Hollywood ist.