Sinner setzt sich im Rückkampf gegen Fritz erneut durch und katapultiert sich in die ATP Finals

Jannik Sinner setzt seinen großartigen Lauf bei ATP Finals nach einem harten, aber souveränen Duell mit Taylor Fritz fort. Es war eine Neuauflage von den diesjährigen US Open, die genauso endete: Sieg für den Italiener, ohne einen einzigen Satz abzugeben.

Sinner, die Nummer 1 der Welt mit großem Vorsprung, gewann mit 6:4, 6:4. "Es war ein sehr hartes Match, wir haben uns in einem Grand-Slam-Finale sehr gut kennengelernt", sagte Sinner nach dem Match. "Wir wussten genau, was uns heute erwartet, er war sehr aggressiv und ich war vorbereitet."

Sinner hat in diesem Jahr bereits zwei Grand-Slam-Trophäen gewonnen und ist gut aufgestellt, um vor seinen lokalen Fans in Turin den letzten Schliff des Jahres zu geben und die Doping-Kontroverse hinter sich zu lassen, auch wenn andere Tennisspieler nicht bereit sind, sie zu vergessen...

Sinner trifft am Donnerstag auf Daniil Medvedev, der nach einem umstrittenen Auftaktspiel am Sonntag gestern gegen de Minaur gewann und damit die Spannung auf den zweiten Platz in der Gruppe ausweitete...