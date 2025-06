Sinner erreicht in spektakulärem Match gegen Djokovic das Finale von Roland Garros

HQ

Es geht wieder los: Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner, beim Finale von Roland Garros am Sonntag. Das Finale steht nach einem spektakulären Match: ein glatter Satzsieg für Sinner, aber alles andere als ein einfacher: 6:4, 7:5, 7:6(3), wobei Sinner Djokovics Inspirationsmomente immer wieder verwehrte, auch wenn der Philippe Chatrier klar für den 38-jährigen Serben war, wohl wissend, dass dies wahrscheinlich Djokovics letztes Roland Garros sein könnte, zumindest auf diesem kompetitiven Niveau.

"Es war ein ganz besonderer Anlass für mich, im Halbfinale eines Grand Slams gegen Novak zu spielen", sagte Sinner, der glaubt, Nole habe "wieder gezeigt, was für ein Vorbild er für uns alle und besonders für uns junge Spieler ist. Was er leistet, ist unglaublich und ich wünsche ihm für den Rest der Saison nur das Beste. Ich denke, wir sind alle sehr glücklich, ihn so hochkarätiges Tennis spielen zu sehen, es ist unglaublich."

Der Abstand von fünfzehn Jahren zu dem Italiener war auf Dauer vielleicht zu einflussreich, auch wenn Djokovic sein Bestes gab: Das Finale wird wieder zwischen den beiden Spielern ausgetragen, die die neue Generation des Tennis anführen sollen. Alcaraz gewannen ihr letztes Spiel in Rom, aber Sinner scheint nicht zu stoppen. Wir werden es am Sonntag herausfinden...