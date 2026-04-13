Sinner entthront Alcaraz im ATP-Ranking und verlängert einen beeindruckenden Masters-1.000-Lauf

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Jannik Sinner besiegte Carlos Alcaraz beim Monte-Carlo Masters-Finale mit 7:6(5), 6:3 und kehrte am Montag an die Spitze des ATP-Rankings zurück, genau zu dem Zeitpunkt, als Alcaraz ihn in der Liste der Gesamtwochen einholen wollte, da er gerade die Weltranglistenerste 66 Wochen geworden war, genau wie Sinner vor dieser Woche, in denen Sinner 67 Wochen an der Spitze der Rangliste verbringen wird.

Das könnte sich jedoch am nächsten Montag ergeben, denn Sinner wird sich ausruhen, während Alcaraz beim Barcelona Open spielen soll, wo er 330 Punkte aus dem Finale verteidigt. Wenn Alcaraz nächsten Montag die Conde de Godó-Trophäe hebt, würde er wieder auf den Weltranglistenplatz zurückkehren.

Über das Rennen um die ATP-Rangliste hinaus hat Jannik Sinner Alcaraz auch im Jahresrennen nach Turin überholt, mit 3.900 Punkten, darunter drei Masters-1.000-Siegen, und überholte Alcaraz mit 3.600 Punkten, hauptsächlich für seinen Australian Open-Titel und Doha Open (ATP 500). Sinner hat eine Bilanz von 24-2, und Alcaraz eine Bilanz von 21-3.

Sinner hat außerdem einen Rekord von Novak Djokovic aus dem Jahr 2015 eingestellt und wurde damit der zweite Spieler, der die ersten drei Masters 1.000 des Jahres gewann: Indian Wells, Monte-Carlo und Miami, und einschließlich Paris vom letzten Jahr hat er die letzten vier Masters 1.000 Trophäen gewonnen...