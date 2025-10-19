Sinister laut neuer Studie als der "gruseligste Film aller Zeiten" gefeiert

Während wir immer näher an Halloween heranrücken, schleicht sich die saisonale Dunkelheit ein. Es ist nur natürlich, dass wir es uns öfter auf dem Sofa gemütlich machen, die eine oder andere Decke umarmen und mehr Horrorfilme schauen. Natürlich haben wir alle unsere Favoriten. Aber welcher Horrorfilm ist auf wissenschaftlicher Ebene der gruseligste, der je gedreht wurde? Laut der diesjährigen Ausgabe von Science of Scare lautet die Antwort auf diese Frage: Sinister.

Mit verschiedenen Geräten - darunter Pulsmesser und Pulsmesser. Die Studie kam zu dem Schluss, dass Sinister die Charts anführt, sowohl bei der durchschnittlichen als auch bei der maximalen Herzfrequenz. Damit ist es, zumindest wissenschaftlich, der gruseligste Film, der je gedreht wurde.

Laut der Studie sind die Top Ten der gruseligsten Filme, die je gedreht wurden:



Sinister

Gastgeber

Skinamarink

Heimtückisch

Die Beschwörung

Erblich

Lächeln 2

Lächeln

Der Exorzismus der Emily Rose

Sprich mit mir



Sind Sie mit der Liste einverstanden?