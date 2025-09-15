Singleplayer-Spiele übertreffen Multiplayer-Spiele in den Top 20 von Steam

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass große Publisher wollen, dass wir schon lange Live-Service-Spiele spielen und weiterhin Season Passes, DLCs und alle Arten von Mikrotransaktionen kaufen. Aber auch wenn es einige Beispiele für Titel gibt, die gut abgeschnitten haben, ist die Liste der Spiele, die gefloppt sind und vorzeitig abgeschaltet wurden, noch länger.

Es besteht kein Zweifel, dass viele Gamer einfach nur die Singleplayer-Erlebnisse wollen, an denen die Giganten heute weitgehend kein Interesse zu haben scheinen, und jetzt macht Tech4Gamers auf Beweise dafür aufmerksam. Mehr als die Hälfte (elf) der meistgespielten Titel auf Steam sind Singleplayer-Spiele, darunter Titel wie Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 und Elden Ring.

Tech4Gamers merkt jedoch an, dass drei der Spiele auch eine Multiplayer-Komponente haben, aber auch eine starke Einzelspieler-Kampagne, die viele alleine spielen. Darüber hinaus haben wir Banana, das sicherlich Singleplayer ist - aber vielleicht nicht wirklich als richtiges Spiel eingestuft werden kann.

Schauen Sie sich die Liste im Bluesky-Beitrag unten an. Bist du überrascht, wie beliebt der Einzelspielermodus ist, und glaubst du, dass die großen Publisher nervös sind, dass so viele Spieler kein Interesse an ihren Live-Service-Angeboten zu haben scheinen?