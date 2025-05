Singende Superstars müssen eine Dämoneninvasion in der Netflix-Serie KPop Demon Hunters

Netflix und Sony Pictures Animation haben gerade den neuen Trailer zu KPop Demon Hunters veröffentlicht, einem Film, in dem tatsächlich K-Pop-Stars involviert sind, die in ihrer Freizeit auch Dämonen aus der Unterwelt jagen.

Rumi, Mira und Zoey führen bereits ein ziemlich geschäftiges Leben, aber sie balancieren auch das Dasein als Popstars mit dem Töten von Dämonen aus, damit sie die Seelen ihrer Fans nicht stehlen können. Die Dämonen haben es satt, dass das Trio sie zurück unter die Erde schickt, und so beschließen sie, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und eine Dämonen-Boyband zu gründen.

Von denselben Animatoren, die auch an Spider-Man: Into the Spider-Verse und The Mitchells vs. The Machines gearbeitet haben, landet KPop Demon Hunters am 20. Juni auf Netflix. Schauen Sie sich den Trailer unten an: