Singapur will E-Sport als offizielle Sportart anerkennen

Der E-Sport ist im Laufe der Jahre auf der ganzen Welt stark gewachsen, aber in Asien ist er deutlich beliebter und in der Gesellschaft verankert als im Westen, wo er eher ein Nischeninteresse ist. Der Beweis dafür kommt aus Singapur, wo das Land in einem aktualisierten Gesetzesvorschlag, der letzte Woche vorgestellt wurde, seine Hoffnung bekundet hat, E-Sport und Denksport unter seiner offiziellen Definition des Wortes "Sport" zu klassifizieren.

Laut Esports Insider handelt es sich bei diesem Schritt um eine Änderung des Singapore Sports Council Act 1973, und obwohl er noch genehmigt und verabschiedet werden muss, wird versucht, die Reichweite des Singapore Sports Council auf Esports und andere nicht-traditionelle Sportarten auszuweiten.

In Bezug auf den Verweis auf "Denksport" umfasst dies Aktivitäten wie Schach und Bridge, wobei erstere sogar eine Wettkampfaktivität sind, die unter den E-Sport-Fans immer beliebter wird.

Der Gesetzentwurf, sollte er verabschiedet werden, wird auch darauf abzielen, Ausbildungseinrichtungen für Sportler zu etablieren und neue Standards für Coaching und Sportwissenschaft zu setzen, alles verschiedene Initiativen, die darauf abzielen, die Sportkultur Singapurs zu verbessern.