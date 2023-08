Sindel und Shao Kahn werden im Mortal Kombat 1-Trailer böse

HQ

Netherrealm Studios hat Street Fighter 6 und Tekken 8 zwar einen Vorsprung in Bezug auf das Marketing verschafft, aber sie versuchen definitiv, aufzuholen. Mortal Kombat 1 taucht immer wieder bei Gaming-Events auf, und ich beschwere mich definitiv nicht.

Der heutige Gamescom-Trailer bestätigt, dass Sindel und General Shao als spielbare Charaktere in Mortal Kombat 1 zurückkehren werden, während Motaro und Shujinko sich damit begnügen müssen, Kameo-Kämpfer zu sein. Wir werden auch mit etwas Raiden-Gameplay verwöhnt, und es ist ziemlich klar, dass alle fünf dieser Charaktere immer noch wissen, wie man jeden und alles verletzt, was sich ihnen entgegenstellt. Außerdem: Wie zum Teufel hält Sindel ihr Haar so sauber, nachdem sie diese Fatality getan hat? Vielleicht erfahren wir ihr Geheimnis, wenn Mortal Kombat 1 am 19. September erscheint.