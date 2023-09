Sind das die besten zwei Wochen Game Pass aller Zeiten?

HQ

Microsoft hat eine neue Runde von Titeln angekündigt, die in den kommenden zwei Wochen in den Game Pass kommen. Obwohl es definitiv weniger als üblich ist, glauben wir dennoch, dass es ein Kandidat für die bisher beste Runde sein könnte - mit vier entweder großartigen oder sehr vielversprechenden Ergänzungen.

Hier ist die vollständige Liste dessen, was wann kommt:



Gris (Cloud, Xbox und PC) – Heute



Starfield (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 6. September



Solar Ash (Cloud, Xbox und PC) – 14. September



Lies of P (Cloud, Xbox und PC) – 19. September



Wie üblich gibt es auch andere Vorteile und neue Dinge, die dem Game Pass hinzugefügt werden, worüber Sie auf Xbox Wire mehr lesen können.

Leider haben alle guten Dinge ein Ende und es gibt auch Titel, die den Abo-Service verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese vor dem 15. September spielen, oder kaufen Sie sie, da Sie als Game Pass-Abonnent bis zu 20 % Rabatt haben.