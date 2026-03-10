SiN: Reloaded bestätigt, später in diesem Jahr veröffentlicht zu werden

HQ

Wir haben tatsächlich über SiN: Reloaded berichtet, als es 2020 angekündigt wurde, aber seitdem herrscht eine unheimliche Stille um das Projekt, so sehr, dass man hätte vermuten können, es sei auf Eis gelegt worden. Aber... Glücklicherweise ist das nicht der Fall, und heute haben wir mehrere Beweisstücke erhalten, die das belegen.

Es stellt sich heraus, dass die aktualisierte Version dieses halb obskuren Shooters, ursprünglich 1998 veröffentlicht, im Jahr 2026 erscheinen wird. Falls Sie sich nicht an das Original erinnern, beschreibt Nightdive Studios den Titel wie folgt:

"Von Nightdive Studios, SiN: Reloaded ist eine komplett remasterte Version des Shooters von 1998 von Ritual Entertainment. Dieser Diamant-in-der-Roh-FPS bietet einprägsame Charaktere, schreckliche Gegner und ein verheerendes Arsenal, das die Quake II Engine bis an ihre Grenzen trieb."

Das Spiel erregte Aufmerksamkeit für sein innovatives Gameplay, das das Hacken von Computerterminals, die Nutzung von Physik zum Lösen von Rätseln, das Fahren von Gabelstaplern und vieles mehr umfasste. Es gab auch mehrere Wege gegen Ende, bei denen deine Entscheidungen die Geschichte beeinflussten. Diese aktualisierte Version bietet sogar zusätzliche Inhalte, die man genießen kann, wenn sie für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheint.

Unten könnt ihr euch den Trailer für dieses Retro-Action-Spektakel ansehen.