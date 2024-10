Sin Prisa Gaming ist das letzte Valorant Champions Tour Ascension Team

HQ

Letzte Woche haben wir euch alles über die drei Teams erzählt, die in die Valorant Champions Tour aufgestiegen sind, weil sie das Ascension Challengers -Turnier in ihrer jeweiligen Region gewonnen haben. Wir stellten fest, dass die Veranstaltung in EMEA, Amerika und China zu Ende war, die Veranstaltung im Pazifikraum jedoch noch nicht abgeschlossen war. Inzwischen ist es abgeschlossen.

Da dies der Fall ist, können wir berichten, dass San Prisa Gaming der letzte sein wird, der in den VCT-Zirkel einsteigt, nachdem er Boom Esports überwunden und sich den letzten Platz gesichert hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass mit diesem Ergebnis in den Büchern die Wettkampfsaison 2024 Valorant vollständig abgeschlossen ist und nun die OFF//SEASON in vollem Gange ist, alles vor der Saison 2025, die Anfang 2025 beginnt.