Simu Liu schießt zurück gegen die Superhelden-Hasser

Es ist nun schon einige Jahre her, dass Simu Liu Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings gespielt hat, aber die Fans können sich endlich darauf freuen, ihn in Avengers: Doomsday wieder auftauchen zu sehen. Und Liu selbst ist heiß auf die Hölle. Während der Pressetour für den Netflix-Film "In Your Dreams" sagte er gegenüber Variety, dass es sich "wirklich großartig" anfühlte, wieder dabei zu sein und mit vielen der Schauspieler zu arbeiten, zu denen er als kleines Kind aufgeschaut hatte. Er sagte gegenüber Variety:

"Es war wirklich großartig, aufregend. So viele Schauspieler, mit denen ich aufgewachsen bin, und mit ihnen in diesem Sandkasten spielen zu dürfen... Es ist ein Traum, der wahr wird"

Er nutzte auch die Gelegenheit, um all denen einen Seitenhieb zu versetzen, die es lieben, Superheldenfilme zu hassen, und die Idee, dass das Genre abgenutzt ist - er kauft es nicht ab. Liu sagt zugegebenermaßen, dass die Branche ihre Probleme hat, aber dass es auch trendy geworden ist, Marvel zu hassen. Und dass, ehrlich gesagt, der Zynismus online ziemlich anstrengend ist.

"Es ist jetzt irgendwie in Mode, darauf zu hassen. Ich denke, es gibt berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie Filme gemacht werden, an der Art und Weise, wie Produktionsbudgets gehandhabt werden, ich denke, dass es eine Menge berechtigter Dinge zu sagen gibt, aber diese Idee, auf Superheldenfilme als Genre zu scheißen, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, weil ich als jemand spreche, der es als Kind einfach geliebt hat, sie zu sehen."

Für Liu ist die Liebe zu Superheldenfilmen tief verwurzelt, und er glaubt immer noch an die Kraft dessen, was sie für junge Fans darstellen können, genau wie sie es für ihn getan haben.

Stimmst du zu, was Liu sagt? Gibt es zu viel unnötigen Hass auf Superhelden?