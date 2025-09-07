Simu Liu lobt Downey Jr.s düstere Rolle als Doctor Doom

HQ

Marvels kommender Blockbuster Avengers: Doomsday sieht schon jetzt aus wie eines der am meisten erwarteten Kapitel in der Geschichte des MCU. Der Schauspieler Simu Liu, der Shang-Chi spielt, dreht derzeit und beschreibt das Projekt als Traum - nicht zuletzt dank der hochkarätigen Besetzung. Aber es ist vor allem eine Rolle, die das Rampenlicht gestohlen hat: Robert Downey Jr., der ins Marvel-Universum zurückkehrt, nicht als Iron Man, sondern als ikonischer Superschurke Doctor Doom.

Laut Liu war Downey Jr. eine echte Inspiration am Set, und seine Darstellung von Victor von Doom wird das Publikum überraschen. Nachdem er über ein Jahrzehnt lang das Gesicht von Marvel war, wechselt Downey Jr. nun zur dunkleren Seite. Liu merkt an, dass er genauso hingebungsvoll und großzügig ist wie eh und je, und seine Präsenz hebt die gesamte Produktion auf ein neues Niveau.

"Er war ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Marvel und hat im Laufe der Jahre in so vielen Filmen mitgewirkt, aber er nimmt sich immer noch die Zeit, so viele Menschen zu treffen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Weil er eine so große Bandbreite an Rollen gespielt hat, denke ich, dass jeder von der Art und Weise, wie er diese neue Figur in diesem Film angeht, überwältigt sein wird."

Die Details der Handlung sind noch unter Verschluss, aber frühere Hinweise aus The Fantastic Four: First Step deuten darauf hin, dass Doom bereits im MCU-Multiversum etabliert ist. Es bleibt die Frage, ob er sich den Helden von Erde-616 direkt stellen oder von seinem eigenen Herrschaftsbereich aus agieren wird. Klar ist, dass er die zentrale Bedrohung im neuen Film sein wird. Avengers: Doomsday soll am 18. Dezember 2026 Premiere haben.