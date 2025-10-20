Simu Liu bestätigt, dass das Drehbuch für den Film Sleeping Dogs fertig ist

HQ

Was für eine Achterbahnfahrt für den Sleeping Dogs Film, oder? Zu Beginn des Jahres wurde berichtet, dass die Adaption von Sleeping Dogs ' tot sei. Dann, es scheint wie ein Phönix aus der Asche, ist er wieder auferstanden, mit Marvel-Star Simu Liu, der dieses Ding wieder ins Leben rufen will, da er als Wei Shen die Hauptrolle spielen wird.

Wie am Wochenende in den sozialen Medien bestätigt wurde, wurde nun ein wichtiger Meilenstein erreicht, da der Entwurf des Skripts Sleeping Dogs fertig ist. Erwarten Sie nicht, dass der Film in den Veröffentlichungskalendern 2025 oder 2026 erscheint, da es noch ein langer Weg ist, aber da das Drehbuch fertig ist, können Liu und seine Freunde jetzt nach einem Regisseur suchen und versuchen, mit den Dreharbeiten zu beginnen, wahrscheinlich nach einigen Drehbuchüberarbeitungen.

In einer Antwort auf seinen Beitrag wurde Liu nach der Zusammenarbeit mit Square Enix gefragt, wo er den Publisher für seine Zusammenarbeit an dem Projekt lobte. "Sie sind absolut großartig, es sind die Studios, die nicht zu verstehen scheinen, wie wichtig diese IP ist, ABER wir werden sie dorthin bringen", schrieb er.

Sleeping Dogs erstmals im Jahr 2012 veröffentlicht. Er folgte dem Undercover-Polizisten Wei Shen, als er die Sun On Yee Triade in Hongkong infiltrierte. Mit einer offenen Sandbox-Welt, engen Martial-Arts-basierten Kämpfen und einem starken narrativen Kern bleibt das Spiel für viele ein unterschätzter Favorit. Wir haben nie ein zweites Sleeping Dogs Spiel gesehen, aber vielleicht, wenn ein Film erfolgreich ist, könnte die IP eine große Rückkehr feiern.