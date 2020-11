Sims 4-Erweiterung Ab Ins Schneeparadies jetzt erhältlich

You're watching Werben

Heute veröffentlichten Maxis und EA die zehnte Erweiterung für die beliebte Lebenssimulation. Mit Die Sims 4 Ab Ins Schneeparadies, werden Spieler und ihre Sims der frostigen Welt von Mt. Komorebi vorgestellt. Es wartet Wintersport, Ausflüge in die Berge sowie heiße Quellen auf uns. Mit der winterlichen Atmosphäre, bringt uns das Spiel schonmal in Festtagsstimmung.

Die japanisch-angehauchte Welt von Mt. Komorebi bringt uns außerdem traditionelle sowie moderne Möbel, mit denen wir unsere Umgebung gestalten können. Dazu zählen Shoji-Türen, Papierlaternen und selbst Kois, die wir zu unserem Brunnen oder den Steingärten hinzufügen können.

Was die sportlichen Aktivitäten angeht, können wir uns aufs Snowboarden, Rodeln und sogar das Klettern auf Bergspitzen freuen. Mit einem meditativen Ausflug zu den heißen Quellen oder in den Bambuswald, gönnen wir unseren Sims eine kleine Ruhepause. Nach all der Action können wir uns im Anschluss mit einem traditionellen japanischen Gericht aus dem Kotatsu Hot Pot belohnen.

Die Sims 4 Ab Ins Schneeparadies ist für 39,99 Euro auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One erhältlich.