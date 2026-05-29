Simone Biles verrät die Chancen auf ihre Rückkehr bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles

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Wird Simone Biles bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles antreten? Die 29-jährige Turnerin, eine der meistdekorierten Athletinnen aller Zeiten, Gewinner von sieben olympischen Goldmedaillen insgesamt 11 und 23 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften insgesamt 30, hat seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht mehr teilgenommen. Sie hat ihren Rücktritt noch nicht angekündigt, obwohl wir uns alle daran erinnern, wie sie sich berühmt von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zurückzog und zum Symbol für den Schutz der psychischen Gesundheit von Profisportlern wurde.

Bei einem Besuch in Madrid für eine Sponsoring-Veranstaltung sagte Biles zu El País, dass es "etwa fünfzig Prozent Chance" gibt, dass sie 2028 in Los Angeles antritt, wenn sie 31 sein wird, und sagt, sie sei immer noch fit, aber es gebe einen großen Unterschied zwischen alltäglicher Form und Wettkampfform.

"Ja, absolut", sagte Biles, als sie gefragt wurde, ob sie sich als aktive Turnerin betrachte. "Und wenn mich jemand bitten würde, einen Rückwärtssalto zu machen, würde ich ihn hier ohne Zögern machen. Es wäre nicht schwer. Es stimmt, dass man, um zu konkurrieren, trainieren muss, aber ich bin immer noch in Form, um zu tun, was ich will. Neulich war ich tatsächlich auf dem Trampolin in meinem Garten und begann, mit meiner ehemaligen Teamkollegin Zoe Miller Salto zu machen. Wir hatten eine tolle Zeit."

Sie gibt jedoch zu, dass sie trainieren müsste, um wieder in ihre beste Form zu kommen, und als sie gefragt wurde, ob sie 2028 in LA sein wird, sagte sie: "Ich würde sagen, es sind immer noch etwa fünfzig Prozent. Obwohl ich auch etwas sagen möchte: Ich finde, wir sollten Athleten bewundern, solange sie aktiv und konkurrieren. Ich war bereits bei drei Olympischen Spielen und fühle mich erfüllt. Es ist verrückt zu sehen, wie die Leute immer mehr von dir wollen. Am Ende wird die Entscheidung immer bei mir liegen."

Biles sagte, dass sie einige Dinge des Wettbewerbs vermisst, besonders "die Kameradschaft, die Zeit mit meinen Teamkollegen und sogar die guten Vibes, die ich täglich mit den Trainern hatte. Aber gleichzeitig ist es sehr schön, diese Freiheit zu haben. Es ist eine mentale und körperliche Pause", und sie sagte sogar, sie "hasse Sport" und nach so langer Zeit eine Pause verdiene, aber sie geht trotzdem mit ihrem Mann, dem American-Football-Spieler Jonathan Owens, zum Pilates, um etwas mit ihm zu teilen.