Simon Pegg will keine Shaun of the Dead Fortsetzung

Simon Pegg hat die Idee einer Shaun of the Dead-Fortsetzung verworfen, weil er glaubt, dass die Leute, obwohl sie sagen, dass sie den Film wollen, ihn nicht brauchen.

In einem kürzlichen Interview mit The Guardian sprach Pegg über seine Abkehr von geekigen Subkulturen und bemerkte, wie er sich von seinen früheren Filmrollen entfernen möchte. "Wenn ich jemals ein Instagram Live oder was auch immer mache", sagte er. "Die Leute sagen immer: 'Ich brauche Shaun of the Dead 2 in meinem Leben.' Und ich sage: 'Nein, du brauchst verdammt noch mal Shaun of the Dead 2 nicht! Das Letzte, was du brauchst, ist Shaun of the Dead 2! Es ist vollbracht. Mach weiter!' "

Pegg plant immer noch, an Komödien zu arbeiten, möchte dies aber nur mit Edgar Wright tun. "Was auch immer Edgar und ich als nächstes tun, wir werden uns nicht auf das verlassen, was wir zuvor getan haben", sagte er. "Ich mag die Idee, die Leute zu verärgern. Es macht Spaß, alles abzufackeln. Alles, was die Leute denken, dass wir sind, das werden wir nicht sein. Wir sollten einfach etwas tun, womit niemand gerechnet hat."

Es gibt immer noch viele Fans von Shaun of the Dead, aber in gewisser Weise macht es den Film etwas spezieller, wenn man weiß, dass es nur einen seiner Art geben wird.