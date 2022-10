Simon Pegg: "She-Hulk ist das Beste von Marvel seit Endgame"

HQ

She-Hulk: Attorney at Law war im Allgemeinen eine ziemlich widersprüchliche Serie, wobei einige Zuschauer die Marvel Cinematic Universe-Show liebten, während andere sie nicht mochten. Unabhängig von Ihrer persönlichen Einstellung zur Serie war ein Schauspieler, der von der Serie sehr beeindruckt war und es genossen hat, sie zu sehen, Simon Pegg, der gesagt hat, dass es das "Beste von Marvel seit Endgame" ist.

In einem Video (danke, SheHulkSource) sagte Pegg: "Ich habe gerade das Finale von She-Hulk: Attorney at Law gesehen, und ich muss sagen, ich denke, diese Serie ist das Beste, was Marvel seit Endgame gemacht hat. Ich finde es verdammt brillant. Es ist wirklich lustig. Ich liebe seine Selbstreflexivität. Diese letzte Episode war wie Blazing-fucking-Saddles, es war großartig. Tatiana Maslany ist da bomb, und ich würde sie gerne in einer alternativen Dimension heiraten."

