Simon Pegg plaudert über Tarantinos aufgegebenes Star Trek-Projekt aus

HQ

Wenn es um legendäre, unverwirklichte Projekte geht, ist Quentin Tarantinos einst geplanter Star Trek-Film einer der faszinierendsten. Und jetzt hat Simon Pegg bei einer Veranstaltung in Boston seine eigene Sicht der Dinge dargelegt. Obwohl er das Drehbuch nie wirklich gelesen hat, bekam er von Produzent Lindsey Weber und J.J. Abrams eine detaillierte Aufschlüsselung.

"Das war das, was wir in der Geschäftswelt als verrückt bezeichnen. Es war alles, was man von einem Quentin Tarantino Star Trek-Drehbuch erwarten würde. Ich weiß nicht, wie es bei den Fans angekommen wäre, aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Sache gewesen."

Pegg verriet keine Details, aber er deutete an, dass der Film etwas wirklich Einzigartiges gewesen wäre - wahrscheinlich ein umstrittener Beitrag unter Star Trek-Fans. Paramount entschied sich letztendlich für eine andere Richtung und ließ "Tarantino Trek" nicht mehr als ein charmantes "Was wäre, wenn"-Szenario übrig.

Dennoch bleibt Pegg optimistisch, was die Zukunft angeht, und glaubt, dass die Kelvin-Zeitlinie fortgesetzt wird, zumal der derzeitige Paramount-Chef David Ellison Berichten zufolge ein großer Fan ist. Für Trekkies bleibt die Frage: Wäre Tarantinos Star Trek ein Meisterwerk gewesen, ein Zugunglück – oder etwas dazwischen?