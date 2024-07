Simon Pegg glaubt, dass ein Neustart von Shaun of the Dead "zynisch und ausbeuterisch" wäre

Shaun of the Dead wird dieses Jahr 20 Jahre alt, und obwohl der Film zwei Jahrzehnte alt ist, bleibt der Beginn der Cornetto-Trilogie von Simon Pegg, Nick Frost und Edgar Wright ein Klassiker, der sowohl als Zombiefilm als auch als Komödie Bestand hat.

Als er kürzlich in einem Interview mit The Hollywood Reporter gefragt wurde, ob er gerne eine Fortsetzung sehen würde, sagte Simon Pegg einfach: "Ich meine, Universal [Pictures] gehört es. Wenn sie sich dafür entscheiden, es neu zu starten, dann können sie das, wenn sie wollen, denke ich. Obwohl Edgar und ich wütend wären."

Pegg erklärte, warum er es hassen würde, ein Reboot zu sehen, und sprach darüber, wie persönlich der Film für ihn und Wright ist. "Es gibt so viel von uns in diesem Film. Der ganze Witz von Ed und Shaun, die nie wieder aus dem Winchester herauskommen könnten, war echt. Es ging um Nick und mich, das ging um unsere Entscheidung, einfach in einem Pub im Norden Londons zu bleiben."

"In diesem Film steckt so viel von unserem eigenen Herzen und unserer Seele. Wenn jemand es neu starten würde, wäre das eine zynische und ausbeuterische Übung. Ich hoffe, dass die Leute in unseren Shaun verliebt genug sind, um einem Reboot zu widerstehen."

Pegg scheint die Ideen von Remakes oder Reboots überhaupt nicht zu mögen, als er über Zack Snyders Dawn of the Dead-Film spricht, der in seinen Augen immer noch ein guter Film war, aber einer, der nicht George Romeros Titel tragen musste.