Die audiovisuelle Achterbahnfahrt Sayonara Wild Hearts wird in Kürze eine weitere Plattform mit seiner musikalischen Exzellenz betören, denn Entwickler Simogo kündigte gestern eine Xbox-One-Version des Spiels an. Am 25. Februar wird das Spiel auf Microsofts aktuellem Konsolensystem bereitstehen und mehr Spieler in seinen wunderschönen Gefühlsstrudel einfangen. Ein frischer Trailer stimmt die neuen Spieler auf das spielerisch-erlebbare Pop-Album ein.

