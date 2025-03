Simeone erklärt den Hauptunterschied zwischen Atleti und Real Madrid oder Barça: "Ich finde das schön"

HQ

Heute beginntChampions League das Achtelfinale, und das Achtelfinale wird zweifellos Real Madrid gegen Atlético de Madrid sein, ein Madrider Derby und bereits ein klassisches europäisches Spiel zwischen zwei Mannschaften mit einer großen Rivalität. Real Madrid und Atleti standen sich 10 Mal in europäischen Wettbewerben gegenüber, mit 5 Siegen für Real Madrid und 3 Siegen für Atleti. Trotz dieser Ergebnisse hat Atleti Madrid noch nie aus der Champions League eliminiert, während Real Madrid Atleti in zwei Endspielen (2014 und 2016) besiegt hat.

Die Geschichte steht auf der Seite von Real Madrid, aber das Spiel kommt mit dem Wind, der zugunsten von Atlético weht, in letzter Zeit solider in LaLiga und mit einem großartigen Comeback gegen Barça letzte Woche, wobei Real Madrid nur in der Lage ist, im Bernabéu zu gewinnen. Und das Rückspiel dieses K.-o.-Spiels wird am 12. März im Metropolitano, dem Stadion von Atleti, ausgetragen.

Diego Pablo Simeone, Trainer von Atlético de Madrid, möchte nicht darüber sprechen, wer der Favorit ist, und sagte, dass die bisherigen Begegnungen keinen Einfluss auf die Spiele heute und in der nächsten Woche haben werden. "Wir werden auf einen wichtigen Rivalen treffen, den wir respektieren und den wir kennen, wir kennen sie, wir kennen sie, wir verbessern sie, und morgen werden wir versuchen, das Spiel so zu gewinnen, dass wir glauben, dass wir ihnen wehtun können."

Und obwohl Atleti noch nie einen Champions-League-Titel oder einen Europapokal gewonnen hat, wie es früher hieß (Real Madrid vergab seine besten zwei Chancen), sind sie zweifellos der dritterfolgreichste spanische Fußballverein... und mit einem großen Unterschied gegen Real Madrid und Barça. Auf die Frage, ob er glaubt, dass Atleti auf dem gleichen Niveau ist, sagte er, dass diese beiden Klubs zwar eine Geschichte haben, aber das Wachstum haben. "Madrid und Barcelona sind wegen ihrer Geschichte da. Beide haben eine enorme Erfolgsbilanz, aber bei uns dreht sich alles um Wachstum und das ist sehr schön."