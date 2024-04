Silver Surfer wurde für Fantastic Four gecastet

HQ

Obwohl die meisten MCU-Projekte sowohl von den Medien als auch von den Fans kritisiert wurden und heutzutage keinen kommerziellen Erfolg hatten, gibt es viele Projekte in der Pipeline, die in letzter Zeit gehypt wurden. Eines davon ist Fantastic Four, das im Juli nächsten Jahres Premiere feiern wird.

Kürzlich wurde bekannt, dass Pedro Pascal selbst Reed Richards (Mr. Fantastic) spielen wird und er von Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm (The Thing), Vanessa Kirby als Sue Storm (The Invisible Woman) und Joseph Quinn als Johnny Storm (The Human Torch) unterstützt wird. Jetzt wurde eine weitere Rolle festgelegt, und das ist der Silver Surfer.

Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter wurde nun bestätigt, dass Julia Garner (The Americans, Ozark) diese Ehre zuteil wird. Sie wird die Rolle von Shalla-Bal übernehmen, einer weniger bekannten Figur, die ursprünglich in den späten 60er Jahren in der allerersten Ausgabe von Silver Surfer debütierte.

Fühlt sich das für Sie wie die richtige Wahl für Silver Surfer an?