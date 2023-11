Silver Surfer soll eine Frau in Marvels kommendem Fantastic Four-Reboot sein

HQ

Die meisten von uns kennen Jack Kirbys intergalaktischen Surfer als Norrin Radd, einen jungen Astrologen vom Planeten Zenn-La, der später zum Ziel des immer hungrigen Galactus wurde. Er erschien berühmt in Rise of the Silver Surfer, der Fortsetzung von Tim Storys Film von 2005, in dem er von Doug Jones und Laurence Fishburne dargestellt wurde, und es gibt jetzt starke Anzeichen dafür, dass der Charakter in Marvels Fantastic Four-Reboot zurückkehren wird. Aber in einer Form, die ein bisschen anders ist, als wir es gewohnt sind.

Jeff Sneider von The Insider behauptet, dass wir erwarten können, dass der Silver Surfer diesmal vom anderen Geschlecht ist, einer Frau. Nun, dies wäre nicht das erste Mal, dass dies im MCU passiert ist, und Cosmo, der Hund, erlitt das gleiche Schicksal im letzten Guardians of the Galaxy-Film. Ob gut oder schlecht, nun, das müsst ihr selbst entscheiden - wer weiß, vielleicht gibt es dem Ganzen eine neue, aufregende Wendung.

Was denkst du über eine potentielle weibliche Silver Surfer, Spaß oder Blasphemie?