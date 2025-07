Silver Surfer -Schauspielerin kontert Kritik am Gender-Swap

HQ

Bei der Enthüllung des Silver Surfers für The Fantastic Four: First Steps ließen die nervigsten Leute im Internet ihren "Woke-Detektor" wieder losgehen, da sie glaubten, es sei nichts weiter als eine Hollywood-Agenda, dass der Silver Surfer dieses Mal von einer Frau gespielt wurde.

Im Gespräch mit der BBC bei der Premiere von The Fantastic Four: First Steps sagte Julia Garner, die im neuen Film den Silver Surfer spielt, dass sie den Diskurs weitgehend ignoriert habe. "Ich werde einfach meinen Job machen", sagte sie. "Außerdem ist es Shalla-Bal, also ist es anders."

Shalla-Bal erschien erstmals 1968 und ist das weibliche Gegenstück zum männlichen Silver Surfer Norrin Radd, der in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer zum Leben erweckt wurde. Viele Fans sind mit Garners Darstellung des Silver Surfers zufrieden.

"Ich war einfach nur glücklich, dass die Leute damit in Resonanz gehen, genau wie bei jedem anderen Projekt." sagte Garner. "Ich bin dankbar, bei diesem Tanz dabei zu sein, um ganz ehrlich zu dir zu sein."

Werbung:

The Fantastic Four: First Steps feiert am 25. Juli Premiere.