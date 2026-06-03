Silo s dritte Staffel beginnt, das Rampenlicht auf die Ereignisse zu werfen, die zum Ende der Welt führten

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Es ist fast Zeit, in die Welt von Silo zurückzukehren, denn im Juli beginnt das nächste Kapitel der Apple-TV-Dramaserie offiziell. Mit der Rückkehr von Rebecca Fergusons Juliette Nichols, die es geschafft hat, ihre 'Reinigung' zu überleben und nun unter schwerem Gedächtnisverlust leidet, wird dieser kommende Teil der Geschichte endlich auf die Ereignisse eintauchen, die zum Ende der Welt führten.

Ja, wir bekommen in diesem nächsten Kapitel eine Reihe bedeutenderer Prequel-Threads, die sich stärker auf Charaktere aus der Vergangenheit konzentrieren und auf die Verschwörung sowie die Reihe von Momenten eintauchen, die zur Katastrophe führten.

Die Zusammenfassung der kommenden Staffel erklärt: "Die dritte Staffel von "Silo " setzt die Saga einer dystopischen Gesellschaft mit 10.000 Menschen unter mysteriösen Umständen unter mysteriösen Umständen fort, während sie eine Ursprungsgeschichte enthüllt, die Jahrhunderte zuvor spielt. In der Gegenwart überlebt Juliette Nichols (Ferguson) ihre erzwungene "Reinigung", kehrt aber mit Gedächtnisverlust zurück, da die Silo sich von der Rebellion erholt und einer gefährlichen neuen Bedrohung gegenübersteht. Unterdessen decken in der "Before Times" die Journalistin Helen Drew (Jessica Henwick) und der Kongressabgeordnete Daniel Keene (Ashley Zukerman) eine Verschwörung auf, die sie in eine Kette von Ereignissen mit katastrophalen, unumkehrbaren Folgen hineinzieht."

Die Premiere startet am 3. Juli auf Apple TV, den Trailer zu Silo: Staffel 3 sehen Sie unten.