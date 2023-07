Silo Die Dreharbeiten zu Staffel 2 wurden aufgrund anhaltender Streiks auf Eis gelegt

HQ

Die Produktion der zweiten Staffel der beliebten Dramaserie Apple TV+, Silo, wurde auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Die Show ist die letzte, die von den anhaltenden Streiks in ganz Hollywood betroffen ist, und wie Deadline berichtet, wurde erwartet, dass die Show eine einwöchige Produktionspause einlegen würde, während die Sets umgestellt wurden, aber jetzt versucht Apple, die Pause auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

In der Serie, die derzeit in Hoddesdon Studios in Hertfordshire, Großbritannien, gedreht wird, spielt Rebecca Ferguson eine Ingenieurin, die zum Sheriff wurde, die das Leben in einem Silo navigiert, das die Menschheit beherbergt und vor einer apokalyptischen und dystopischen Zukunft schützt, während sie gleichzeitig Geheimnisse aufdeckt, die versprechen, die Silo in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Apropos Stiftungen: Eine der anderen großen Shows von Apple, Foundation, ist ebenfalls gefährdet, von den Streiks betroffen zu sein, da Deadline auch anmerkt, dass Staffel 3 der Show die Produktion mitten in den Dreharbeiten stoppen könnte.

Hast du Silo oder Foundation gesehen?