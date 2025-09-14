Silksong verkauft sich besser als die meisten AAA-Spiele und liegt nur hinter Borderlands 4 auf Steam

HQ

Das Warten war lang und manchmal geradezu schmerzhaft, aber jetzt, wo Hollow Knight: Silksong endlich da ist, können die Spieler einfach nicht genug bekommen. Das Spiel hat bereits die Erwartungen übertroffen und erreicht einen Höchststand von fast 600.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam – eine Zahl, die selbst die größten AAA-Titel erröten lassen würde. In nur drei Tagen verkaufte es sich über fünf Millionen Mal, und mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung steht es immer noch bequem auf der Bestsellerliste von Steam, derzeit an zweiter Stelle nach dem Newcomer Borderlands 4.

Dass eine Indie-Veröffentlichung diese Art von Schwung nach dem Start beibehält, ist fast unerhört. Der Hype hat ein ganz neues Publikum angezogen – vor allem Soulslike-Enthusiasten – von denen viele sich auf Silksong stürzten, ohne das Original jemals anzufassen. Es überrascht nicht, dass dies zu einem bösen Erwachen für diejenigen geführt hat, die sich des berüchtigten Schwierigkeitsgrads der Serie nicht bewusst waren. Glücklicherweise hat Team Cherry schnell gehandelt und die Herausforderung zu Beginn des Spiels bereits angepasst, um Neulinge besser willkommen zu heißen.

In der Zwischenzeit sorgt das Preisschild für Debatten. Mit nur 20 US-Dollar sagen viele Fans, dass sich das Spiel "fast zu billig" anfühlt, während einige Entwickler befürchten, dass ein solcher durchschlagender Erfolg zu einem niedrigen Preis die branchenweite Preisgestaltung unter Druck setzen könnte.