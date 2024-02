Silk Writers Room pausiert bei Amazon und soll sich auf das männliche Publikum konzentrieren

HQ

Der Writers Room für das kommende Silk: Spider Society wurde Berichten zufolge pausiert. Das bedeutet, dass jeder Autor außerhalb des Showrunners nach neuen Arbeiten Ausschau halten wird, während die von Amazon produzierte Serie wieder von vorne beginnt.

Laut Ankler ist die Serie bei Amazon immer noch in aktiver Produktion, aber anscheinend wird sie auf ein männlicheres Publikum ausgerichtet. Was das für die Live-Action-Serie von Silk bedeutet, ist nicht bekannt, aber es könnte sein, dass Amazon einen Blick auf Madame Web geworfen hat und entschieden hat, dass es diesen Weg nicht gehen will.

Silk ist eine bekannte Figur aus den Spider-Man-Comics. Von derselben Spinne gebissen, die Peter Parker seine Kräfte verlieh, tauchte sie vor zehn Jahren zum ersten Mal in The Amazing Spider-Man #1 (2014) auf und ist seitdem ein Fan-Favorit.

Was möchtest du in der Silk TV-Show sehen?