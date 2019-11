Silk Road: Neuer Überfall, Gangster-Outfits und Waffen-Mods in Payday 2 verfügbar

Die aktuellen Projekte von Starbreeze Studios und Overkill laufen nicht gut, deshalb zahlt Payday 2 weiterhin die Rechnungen der beiden Unternehmen. Da der Entwickler dringend Geld braucht, haben sie dieses Jahr wieder die Arbeiten am mittlerweile sechs Jahre alten Ego-Shooter aufgenommen und die treue Community diese Woche mit neuen Inhalten versorgt.

Das Update "Silk Road" enthält sechs kostenlose Outfits, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und ein System zur Anpassung eurer Anzüge. Wer davon nicht genug bekommen kann, sichert sich vier Anzüge in je fünf Farben für 3 Euro dazu. Zehn frische Waffen-Mods kosten euch 3 weitere Euro und den neuen Überfall "Border Crossing Heist" gibt es ab 6 Euro. All das könnt ihr auch im Bundle für 10 Euro kaufen, schaut dafür am besten direkt bei Steam vorbei.