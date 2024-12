Silicone Heart bringt die Simulation von Stardew Valley in eine Welt voller kaputter Roboter

Kann ein Planet, der von feindlichen Robotern bewohnt wird, ein einladender Ort für einen Menschen sein? Nun, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das auch im wirklichen Leben gelten könnte, aber es sieht so aus, als hätten wir dank der kommenden Silicone Heart eine Antwort in Videospielen. Die Prämisse ist dem, was ich oben angenommen habe, sehr ähnlich, aber sie wird mit der Schaffung eines gemütlichen Zuhauses auf einem Schrottplatz voller kaputter Roboter kombiniert, die du reparieren kannst, um dir in deinem täglichen Leben zu helfen.

Das Sammeln von Ressourcen, das Reparieren und Aufrüsten von Maschinen und das Einrichten einer Farm inmitten all des Metalls mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, aber die künstlerische Ausrichtung des Spiels lässt uns eher ein unterhaltsames und gemütliches Abenteuer erwarten. Wir haben zwar keinen richtigen Trailer, aber auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers Garden of Dreams findet ihr eine Reihe von Kurzfilmen, in denen sie die Kern-Gameplay-Systeme zeigen und einen Vorgeschmack auf das Gefühl bekommen, von dem ich gesprochen habe.

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Silicone Heart, aber Sie können es jetzt zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen.