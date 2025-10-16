Silent Night, Deadly Night kehrt im blutigen neuen Trailer zurück

HQ

Weihnachten steht vor der Tür und der Weihnachtsmann bereitet sich auf eine weitere Saison voller Spaß vor. Oder doch? Denn dieses Mal sind die Geschenke und Geschenke, die er trägt, alles andere als gewöhnlich, als Silent Night, Deadly Night brutal zurückkehrt. Diese brandneue, moderne Version des Kultklassikers wird von Mike P. Nelson geleitet. Derselbe Typ, der das Reboot von Wrong Turn kreiert hat.

Und genau wie beim letzten Mal scheinen die Dinge im Vergleich zum Originalfilm sehr ähnlich zu sein. Sei es, vielleicht mit einem etwas düstereren Ton. Für jeden, der mit dem Original aus den 80er Jahren vertraut ist, wird sich dies wie eine moderne Comeback-Tour anfühlen.

Silent Night, Deadly Night lässt uns in die Fußstapfen des armen kleinen Billy treten, der in jungen Jahren Zeuge des Mordes an seinen Eltern wird. Der Schuldige? Ein Verrückter, der ein Weihnachtsmannkostüm anzieht. Das erzeugt natürlich ein tief verwurzeltes Trauma in ihm. Und als Erwachsener löst eine Reihe unglücklicher Ereignisse die Erinnerung aus und schickt Billy auf eine gewalttätige Mordserie.

Wird das Remake dem Kultklassiker gerecht werden können? Das bleibt abzuwarten, wenn Silent Night, Deadly Night Mitte Dezember auf die große Leinwand kommt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den brandneuen Trailer unten ansehen.

