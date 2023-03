Silent Hill-Fortsetzung beginnt nächsten Monat mit den Dreharbeiten

HQ

Die Verfilmung von Silent Hill wurde 2006 veröffentlicht und war ein weiterer der vielen schlecht gemachten Filme, die damals auf einem Videospiel basierten. Trotzdem scheint das Interesse an einer Fortsetzung geblieben zu sein und glücklicherweise wird es mit Return to Silent Hill passieren. Christophe Gans, der beim ersten Film Regie führte, wird auch bei der Fortsetzung Regie führen und wie erwartet wird der Film auf Silent Hill 2 basieren.

Wir wissen jetzt, dass die Dreharbeiten nächsten Monat beginnen werden und Hannah Emily Anderson (Jigsaw, X-Men: Dark Phoenix) und Jeremy Irvine (War Horse) die Hauptrollen spielen werden. Christophe Gans selbst sagt:

"Return to Silent Hill ist eine mythologische Liebesgeschichte über jemanden, der so tief verliebt ist, dass er bereit ist, in die Hölle zu gehen, um jemanden zu retten. Ich freue mich, dass die wunderbaren Talente von Jeremy Irvine und Hannah Emily Anderson uns auf diese Reise in eine psychologische Horrorwelt mitnehmen, von der ich hoffe, dass sie die Fans von Silent Hill sowohl zufriedenstellen als auch überraschen wird."

Danke, Gamespot.