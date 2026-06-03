Silent Hill: Townfall wird kurz vor der gruseligen Saison im September veröffentlicht

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Die State of Play-Übertragung ist zu Ende gegangen, nachdem sie Videospielfans aus einer Vielzahl von Genres eine Menge wirklich vielversprechender und spannender Neuigkeiten geboten hat. Eine Sache, die tatsächlich alltäglich zu sein schien, war, dass nur sehr wenige Titel sich einen November-Release wünschen, wahrscheinlich aus purer Angst vor Grand Theft Auto VI, weshalb Ende September für einen sehr, sehr überfüllt geworden ist.

Am 25. September wird Onimusha: Way of the Sword erscheinen, gefolgt von Control Resonant am 26. September, und das alles nach dem Start von Screen Burn Interactive Silent Hill: Townfall am Tag davor, am 24. September...

Ja, die nächste Erkundung des Silent Hill-Universums wird kurz vor der gruseligen Saison dieses Jahres debütieren, wobei dies das Spiel ist, das Fans auf die fiktive schottische Insel St. Amelia mitnimmt, um sich mit Schrecken und furchterregenden Kreaturen auseinanderzusetzen – aus einem Grund, auf den der Entwickler bisher noch nicht eingeht.

Laut PlayStation Blog erklärt Screen Burn: "Wie bei jeder Silent Hill-Geschichte werden die Details der Handlung offensichtlich viel besser aus erster Hand erlebt und interpretiert. Vor diesem Hintergrund werden wir nicht zu sehr auf die Ereignisse und Orte eingehen, die Simon in St. Amelia erwarten, aber wir können noch auf einige weitere Features und Momente eintauchen, die im Trailer enthüllt werden!"

Was wir wissen, ist, dass das Spiel dem Protagonisten Simon folgt und zeigt, wie er erzählerisch getriebene Rätsel überwindet, einem "Horror im Nebel" entgeht und mit Hilfe der Verbündeten Zoe, die ihn zurück auf die Insel gerufen hat, seine eher unglückliche Lage zu verstehen versucht.

Da der Start näher rückt, wurde außerdem bekannt, dass Vorbestellungen für das Spiel nun möglich sind, und eine Deluxe Edition wird angeboten, die 48 Stunden Early Access bietet.

Screen Burn schließt mit den Worten: "Wir werden weiterhin die neuesten Updates zu Silent Hill: Townfall teilen, während wir uns dem Start nähern, also freuen Sie sich bitte auf mehr. Wir hoffen, dass nicht nur Fans der Silent Hill-Reihe, sondern auch diejenigen, die noch nie einen Silent Hill-Titel gespielt haben, die brandneue und eindringliche Geschichte in St. Amelia genießen werden."