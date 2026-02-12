Silent Hill: Townfall erhält seinen ersten Gameplay-Trailer

HQ

Screen Burn entwickelt schon seit einiger Zeit langsam ihre eigene furchteinflößende Version eines Silent Hill-Spiels, und beim State of Play konnten wir endlich sehen, wie das aussieht.

Zunächst einmal ist bestätigt, dass es sich um die Ich-Perspektive handelt, und es folgt der neuen Hauptfigur Simon in dem, was offenbar... nun ja, nicht Silent Hill, wie kürzlich als Phänomen und nicht als physischer Ort bestätigt wurde.

Das Spiel soll 2026 für PS5, PC und Xbox Series erscheinen, und unten können Sie diese ersten Spielmomente genießen.