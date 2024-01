Silent Hill: The Short Message taucht aus dem Nebel mit einem Veröffentlichungsdatum auf... Heute!

Es wird gemunkelt, dass Konami seit 2022 ein First-Person-Silent Hill vorbereitet, und heute Abend haben wir endlich einen ersten Blick auf das Spiel geworfen.

Im ersten State of Play of 2024 hat sich Konami mit einem Trailer an die PlayStation-Fans gewandt, der neues Material des Spiels zeigt (wir hatten nur ein paar durchgesickerte Clips mit Sekunden Gameplay gesehen), sowie das Veröffentlichungsdatum und die Psychose der Protagonistin Maya.

Aber das Schockierendste ist, dass The Short Message ein vollständiges Spiel ist, das völlig kostenlos gespielt werden kann und jetzt für alle PlayStation-Benutzer verfügbar ist.